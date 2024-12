Attacco russo, violato lo spazio aereo moldavo: “azioni contro il diritto internazionale”

MeteoWeb

“Mentre i nostri Paesi celebrano il Natale, il Cremlino sceglie la distruzione, prendendo di mira le infrastrutture energetiche dell’Ucraina e violando lo spazio aereo dello Moldova con un missile, azioni che violano chiaramente il diritto internazionale”. Così in un post su X il presidente della Moldova, Maia Sandu, che “condanna queste azioni” e ribadisce la “piena solidarietà all’Ucraina”. In precedenza, sempre via X, il ministro degli Esteri ucraino, Adrii Sybiha, aveva affermato che durante l’attacco odierno contro l’Ucraina “un missile russo” ha “attraversato lo spazio aereo moldavo e romeno”. La Romania ha successivamente comunicato di non rilevato violazioni del suo spazio aereo.

