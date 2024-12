Ucraina, la Russia senza tregua anche a Natale: “brutale macchina da guerra”

MeteoWeb

“Senza tregua, anche a Natale”. Il premier britannico Keir Starmer condanna con forza gli attacchi alle infrastrutture energetiche in Ucraina, dove prosegue il conflitto esploso con l’invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio di due anni fa. Starmer ha ricordato la “resilienza degli ucraini, la leadership del presidente Volodymyr Zelensky di fronte ad altri attacchi con missili e droni da parte della macchina da guerra brutale e sanguinosa di Putin, senza nessuna tregua, anche a Natale”. E ha insistito: “è cruciale intensificare la nostra determinazione per mettere l’Ucraina nella posizione più forte possibile per porre fine all’aggressione illegale della Russia contro la popolazione ucraina”.

