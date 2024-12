MeteoWeb

“I terroristi russi hanno lanciato in serata droni kamikaze di tipo Shahed in direzione dell’Ucraina. In molte zone è stato dichiarato l’allarme aereo e la difesa aerea funziona”. Lo fa riferimento a Rbc-Ucraina citando l’aeronautica militare ucraina.

