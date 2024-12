Bomba nascosta in uno speaker portatile: sventato il piano per uccidere un alto ufficiale russo

MeteoWeb

I Servizi di sicurezza russi (Fsb) avrebbero sventato un piano per uccidere un ufficiale russo di alto rango e un milblogger filo-russo con una bomba nascosta in uno speaker portatile. Secondo l’Fsb, un cittadino russo aveva stabilito un contatto con un ufficiale dell’agenzia di intelligence militare ucraina (Gur) tramite l’app di messaggistica Telegram. Su istruzioni dell’ufficiale dell’intelligence ucraina – afferma l’Fsb – il russo avrebbe poi recuperato da un nascondiglio a Mosca un ordigno che conteneva un chilo e mezzo di tritolo ed era nascosto nell’altoparlante portatile, pronto a colpire l’ufficiale e il blogger, dei quali i Servizi di Mosca non hanno fatto i nomi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.