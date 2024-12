Bove, svelata la causa del malore: la situazione sul calciatore della Fiorentina

MeteoWeb

Dalle prime notizie Edoardo Bove avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Una crisi epilettica avrebbe causato il malore con arresto cardiaco in campo: il calciare ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. E’ quanto riporta l’Ansa. A breve il giocatore verrà sottoposto a tac, aveva spasmi. Dalle immagini video si vede il centrocampista, 22 anni, che dopo essersi allacciato le scarpe si rialza, fa due passi poi barcolla e s’accascia a terra privo di sensi, vicini a lui ci sono Dumfies e Calhanoglu che si sono subito accorti della situazione grave, poi sono accorsi tutti gli altri giocatori e i compagni di Bove, con le lacrime e i le mani fra i capelli.

Cos’è una crisi epilettica

Le crisi epilettiche sono eventi neurologici che derivano da un’alterazione improvvisa e anomalia dell’attività elettrica nel cervello. Questi episodi possono variare da manifestazioni lievi e quasi impercettibili a eventi più gravi, come convulsioni intense o perdita di coscienza. Anche se spesso si associano all’epilessia, una condizione cronica, le crisi epilettiche possono verificarsi anche in persone senza una diagnosi di questa malattia.

Una crisi epilettica si verifica quando i neuroni nel cervello iniziano a trasmettere impulsi elettrici in modo eccessivo o irregolare. Questa “tempesta elettrica” può coinvolgere una parte specifica del cervello o il cervello intero. La durata di una crisi è generalmente breve, di solito tra pochi secondi e qualche minuto. È importante sapere che una crisi epilettica non equivale necessariamente a una diagnosi di epilessia. Quest’ultima è una condizione cronica che si caratterizza per crisi ricorrenti, mentre una crisi isolata può essere causata da fattori come febbre alta, traumi cranici, infezioni.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’epilessia colpisce circa 50 milioni di persone nel mondo, rendendola una delle malattie neurologiche più comuni.

