Dramma in Serie A, interrotta Fiorentina-Inter: Bove colpito da malore

Dramma nel mondo del calcio italiano nel corso della partita del campionato di Serie A tra Fiorentina e Inter. Il calciatore Edoardo Bove è stato colpito da malore. In campo c’è l’ambulanza. I compagni di squadra sono in lacrime e la partita è stata rinviata. “La gara è stata sospesa per emergenza medica”: è quanto comunicato dalla Lega Serie A.

