Bufera di neve nel Casertano: 10 ragazzi bloccati

MeteoWeb

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta: molti gli interventi di recupero per persone bloccate dalla neve. Nella serata di ieri, il personale del distaccamento di Piedimonte Matese è stato impegnato in due complessi interventi di recupero. In entrambi i casi, si è trattato di ragazzi che erano rimasti bloccati nelle loro auto a causa dell’improvvisa bufera di neve che ha coinvolto l’alto Casertano. Nel primo intervento la chiamata di soccorso è arrivata direttamente dal sistema di soccorso di un telefonino a causa della mancanza di copertura della rete e della loro posizione in una stradina che, attraversando la montagna, porta al lago del Matese. Sei i ragazzi tratti in salvo, in buone condizioni, anche con la cooperazione dei residenti del posto.

Nel secondo intervento, quattro ragazzi sono stati tratti in salvo, anche loro in buone condizioni di salute, tra il comune di Letino e San Gregorio Matese.

Molti gli interventi nel versante di Teano e Mondragone soprattutto per alberi caduti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.