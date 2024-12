Bus in un lago in Norvegia, soccorsi sotto la neve: “corsa contro il tempo” | VIDEO

MeteoWeb

E’ finito con la parte anteriore nelle acque del lago Asvatnet, nei pressi dello stretto di Raftsundet, l’autobus di linea con 58 persone a bordo uscito fuori strada intorno alle 13.30 mentre percorreva la E10, nella contea di Nordland, nel nord della Norvegia. Tra i feriti, in modo lieve, ci sono cinque cittadini cinesi, secondo quanto riferito dall’ambasciata di Pechino a Oslo. Elicottero e mezzi di soccorso sono in azione. Almeno tre i morti accertati e 4 i feriti gravi. Mentre i soccorritori lavorano in una lotta contro il tempo, sotto la neve per estrarre i passeggeri dal bus.

Bus in mare in Norvegia, soccorsi difficili sotto la neve

