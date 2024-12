Paura a Svolvær, autobus con 60-70 passeggeri finisce in mare

MeteoWeb

Grave incidente stradale nel nord della Norvegia. Secondo quanto reso noto dalla polizia, citata dall’emittente Nrk, un bus di linea con a bordo 60-70 persone è uscito fuori strada sulla E10, circa 30 chilometri a sudest della città di Svolvær, nel nord del Paese, finendo parzialmente in mare. Le squadre di soccorso sono al lavoro per recuperare i passeggeri a bordo del bus.

E’ di tre morti e quattro feriti gravi il primo bilancio del grave incidente avvenuto oggi nel nord della Norvegia, dove un bus è uscito di strada, finendo parzialmente in mare. Lo ha riferito il capo del distretto di polizia del Nordland, Bent Are Eilertsen, citato dall’emittente Nrk, secondo cui a bordo dell’autobus di linea viaggiavano 58 persone. Continuano le operazioni di soccorso per recuperare i passeggeri. “Sul bus caduto parzialmente in mare nord della Norvegia viaggiavano 58 passeggeri di otto nazionalità diverse”. Lo ha reso noto il capo della polizia del distretto di Nordland, Bent Are Eilertsen, precisando che il lavoro di identificazione non è facile, dal momento che non ci sono elenchi dei passeggeri del bus di linea uscito fuori strada.

“La Farnesina e l’ambasciata d’Italia ad Oslo monitorano la situazione dopo la caduta di un bus nel nord del Paese” per verificare l’eventuale coinvolgimento di italiani nell’incidente. “Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è informato”, si legge in un post su X della Farnesina, in cui si ricorda, “per qualsiasi esigenza, di contattare l’Unità di crisi al numero +39 06 36225 e scaricare l’app Viaggiare Sicuri”.

