Campi Flegrei, prosegue lo sciame sismico: 27 terremoti in 10 ore

È in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Come rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dal sisma delle ore 5:33 alle 15:33, sono stati rilevate diverse scosse di terremoto con magnitudo massima di 3.4 (alle 5.33 con epicentro a Pozzuoli) e con diverse rilevazioni di magnitudo compresa tra 2 e 2.7. In 10 ore, sono state rilevate 27 scosse localizzate tra Pozzuoli e il quartiere Bagnoli, nella zona occidentale di Napoli.

