Terremoto avvertito a Pozzuoli, sisma scuote i Campi Flegrei | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Terremoto avvertito a Pozzuoli: l’INGV segnala un sisma magnitudo Md 3.4, avvenuto nei Campi Flegrei alle 05:33. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione di Pozzuoli che “a partire dalle ore locali 05:33 del 06/12/2024 (UTC 04:33 del 06/12/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 3.4 ± 0.3“: è quanto si legge in un comunicato del Sindaco di Pozzuoli alla cittadinanza. “L’evento più significativo, localizzato nei pressi di via Gerolomini si è prodotto alle 05:33 del 06/12/2024 (UTC 04:33 del 06/12/2024) alla profondità di 0.5 km con magnitudo Md=3.4± 0.3. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti delle aree prossime all’epicentro“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.