Sequenza sismica ai Campi Flegrei, chiusi i siti del Parco archeologico

A seguito della sequenza sismica in corso nei Campi Flegrei, i siti del Parco archeologico sono temporaneamente chiusi al pubblico: è quanto comunica la direzione del Parco archeologico, che gestisce oltre 20 siti tra i comuni di Pozzuoli, Bacoli e Giugliano e il Museo archeologico nel Castello di Baia, in provincia di Napoli. I siti, precisa il Parco archeologico, resteranno chiusi al pubblico fino alla conclusione dello sciame sismico e all’esito dei successivi controlli di sicurezza. L’evento previsto per questa mattina al Parco archeologico delle Terme di Baia è rinviato a data da destinarsi.

Dalle 05:33 è in corso nell’area dei Campi Flegrei uno sciame sismico che ha fatto registrare il suo evento principale alle 0533 con un terremoto magnitudo 3.4.

