Campo Imperatore: ufficialmente iniziata la stagione sciistica e impianti aperti

La stagione sciistica sul Gran Sasso ha preso il via oggi in maniera inaspettata, sorprendendo appassionati e operatori turistici. Nonostante da giorni circolassero voci sulla possibile apertura degli impianti, fino a questa mattina non era arrivata alcuna comunicazione ufficiale. La decisione, confermata solo oggi, ha visto l’apertura della seggiovia esaposto della Scindarella, insieme alla pista dell’Osservatorio, mentre l’attivazione della seggiovia Le Fontari è prevista per domani.

La conferma dell’avvio della stagione è arrivata direttamente dal nuovo Amministratore Unico, Gianluca Museo, il quale ha ufficializzato l’inizio delle attività. Questa partenza segna un momento importante per la stazione sciistica del Gran Sasso, che si distingue per la sua caratteristica unica: l’assenza di un impianto di innevamento artificiale. Qui, a differenza di località come Ovindoli, Campo Felice e Roccaraso, è possibile sciare esclusivamente grazie alla neve naturale, un aspetto che rende la stagione dipendente dalle condizioni meteorologiche.

La notizia dell’apertura improvvisa ha generato grande entusiasmo tra gli appassionati di sport invernali, che ora possono godere delle bellezze del Gran Sasso in un contesto naturale unico. Con l’inizio ufficiale della stagione, l’area si prepara ad accogliere sciatori e turisti, offrendo esperienze autentiche in una delle location montane più affascinanti d’Italia.

In prossimità delle festività natalizie, a partire dal 23 dicembre, una nuova perturbazione è attesa sull’Abruzzo, portando nevicate significative, in particolare sulla catena montuosa del Gran Sasso e della Majella. Queste precipitazioni potrebbero favorire l’apertura di ulteriori piste sciistiche nella zona.

Nel frattempo, la funivia del Gran Sasso seguirà, a partire da domani, il seguente orario: dalle 08:00 alle 17:00 con corse ogni 30 minuti. Gli skipass saranno disponibili presso l’info point situato in Piazza Battaglioni degli Alpini a L’Aquila o direttamente presso la biglietteria di Fonte Cerreto.

