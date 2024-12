Cavo elettrico sabotato nel Baltico: trovata una traccia di trascinamento

MeteoWeb

La Polizia finlandese ha dichiarato che un’indagine sul cavo elettrico sabotato nel Mar Baltico ha portato alla luce una scia di trascinamento che si estende per decine di chilometri sul fondale marino. Il giorno di Natale, il cavo sottomarino Estlink 2 che trasporta elettricità dalla Finlandia all’Estonia è stato scollegato dalla rete, poco più di un mese dopo che due cavi per le telecomunicazioni erano stati tagliati nelle acque territoriali svedesi del Baltico. Le autorità finlandesi stanno indagando sulla petroliera Eagle S, salpata da un porto russo, per sospetto “sabotaggio”.

Le indagini hanno rivelato una “traccia di trascinamento sul fondale marino lunga decine di chilometri”, ha dichiarato in un comunicato stampa l’ispettore capo Sami Paila del National Bureau of Investigation (NBI) finlandese. “Per il momento non è stato stabilito il possibile luogo in cui l’ancora si è staccata“, ha aggiunto.

La disconnessione del cavo è l’ultimo di una serie di incidenti che i funzionari occidentali ritengono siano atti di sabotaggio legati all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La petroliera Eagle S, battente bandiera delle Isole Cook, si trova attualmente a Porvoo, una città a circa 40 chilometri a est di Helsinki, nel sud della nazione nordica.

