Stasera guardate il cielo ad Est dopo il tramonto, quella “stella” luminosa non è una stella

MeteoWeb

Se alzate lo sguardo verso Est poco dopo il tramonto in queste sere di dicembre, noterete una luminosa “stella” che domina il cielo serale. Non lasciatevi ingannare però: quella non è una stella, bensì il pianeta Giove, che in questo periodo sta vivendo uno dei momenti più spettacolari della sua orbita annuale, noto come opposizione.

Cos’è l’opposizione di Giove?

L’opposizione di Giove è un fenomeno astronomico che si verifica quando il pianeta si trova direttamente opposto al Sole rispetto alla Terra. Quest’anno, l’evento avrà luogo il 7 dicembre 2024. Durante questo periodo, Giove appare più luminoso e più grande che mai, raggiungendo una magnitudine di -2,8, abbastanza brillante da rivaleggiare con le stelle più luminose del cielo.

Questo spettacolo celeste è reso possibile dal fatto che la Terra, seguendo la sua orbita più rapida intorno al Sole, “sorpassa” Giove, che completa un’orbita ogni 12 anni terrestri. La posizione relativa tra i 3 corpi celesti permette alla luce solare di illuminare completamente il disco del pianeta, rendendolo particolarmente visibile.

Una luminosa “Stella di Natale”

Non è un caso che l’apparizione di Giove così brillante coincida con il periodo natalizio. La sua luminosità serale potrebbe ricordare la leggendaria “Stella di Natale” citata nei racconti biblici. Tuttavia, in questo dicembre 2024, Giove non è l’unico protagonista del cielo. Ad Ovest, poco dopo il tramonto, brilla ancora più intensamente il pianeta Venere, con una magnitudine eccezionale di -4,5, anche se rimane visibile per un tempo più breve rispetto a Giove.

Anche Marte, più basso rispetto a Giove e visibile qualche ora dopo il tramonto, si prepara a vivere la sua opposizione a gennaio 2025, rendendo il cielo invernale particolarmente ricco di eventi astronomici.

Dove puntare lo sguardo

Giove si trova attualmente nella costellazione del Toro. Per individuarlo, basta guardare verso Est dopo il tramonto: lo vedrete accanto alla stella rossa Aldebaran, l’“occhio del Toro”, e al di sotto delle Pleiadi, un noto ammasso stellare.

Usando il binocolo è possibile ammirare i 4 satelliti principali di Giove (Io, Europa, Ganimede e Callisto) che appaiono come piccoli punti luminosi vicini al pianeta. Con un telescopio, invece, è possibile osservare dettagli ancora più straordinari, come le sue fasce nuvolose e persino la famosa Grande Macchia Rossa, una gigantesca tempesta che imperversa da secoli.

Perché Giove brilla così intensamente?

Oltre alla sua vicinanza relativa alla Terra durante l’opposizione (circa 612 milioni di km ) la luminosità di Giove è amplificata dal fatto che il Sole illumina il 100% del suo disco. Ciò rende il pianeta un “faro celeste” che si leva a Est al tramonto e rimane visibile fino all’alba.

Un invito a guardare il cielo

Le sere di dicembre 2024 offrono una straordinaria opportunità per apprezzare il cielo notturno, con Giove come protagonista assoluto. Che siate appassionati di astronomia o semplici curiosi, prendetevi un momento per guardare il cielo: un binocolo o un piccolo telescopio renderanno l’esperienza ancora più magica. Anche ad occhio nudo, però, quella “stella” luminosa che domina il cielo orientale non vi deluderà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.