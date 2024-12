La Cina presenta il prototipo del treno più veloce al mondo | FOTO

MeteoWeb

La Cina ha recentemente svelato il prototipo del suo treno ad alta velocità CR450, che promette di rivoluzionare il trasporto ferroviario. Questo treno, che ha fatto il suo debutto a Pechino, è in grado di raggiungere i 400 km/h in condizioni operative, ma durante i test è stato in grado di raggiungere i 450 km/h, un risultato che sottolinea i progressi tecnologici all’avanguardia nel settore ferroviario cinese.

Il CR450 rappresenta un salto significativo rispetto ai treni ad alta velocità CR400 Fuxing attualmente in servizio, che operano a una velocità massima di 350 chilometri orari. Questa nuova generazione di treni è destinata a migliorare ulteriormente la rete ferroviaria cinese, già una delle più estese e moderne al mondo.

Secondo quanto dichiarato dalla China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway), l’operatore ferroviario del Paese, il prototipo del CR450 passerà attraverso una serie di test su linee ferroviarie dedicate. Questi test serviranno a ottimizzare i suoi indicatori tecnici, con l’obiettivo di garantire che il treno possa entrare in servizio commerciale il prima possibile.

Con il suo potenziale di velocità straordinaria e l’approccio innovativo al design e alla tecnologia ferroviaria, il CR450 si inserisce in una lunga serie di successi della Cina nel campo delle infrastrutture ferroviarie, consolidando la sua posizione di leader globale nel settore dei trasporti ad alta velocità.

La Cina, infatti, ha già stabilito numerosi record nel campo dei treni veloci e continua a investire in progetti ambiziosi per migliorare la velocità, l’efficienza e la sostenibilità dei suoi sistemi di trasporto, offrendo nuove soluzioni per affrontare la crescente domanda di mobilità tra le sue città sempre più congestionate.

