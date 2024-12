Come sta Bove? Il calciatore della Fiorentina ancora in terapia intensiva: il motivo

MeteoWeb

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove, calciatore della Fiorentina colpito da malore nel corso della partita del campionato di Serie A contro l’Inter. Il 22enne sta meglio ma è ancora in terapia intensiva: l’intenzione dei medici, che nel frattempo stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, è quella di trasferirlo a giorni in un altro reparto, probabilmente cardiologia. Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi affettuosi: Josè Mourinho, che lo ha allenato per due stagioni e mezzo alla Roma, ha chiamato i familiari del giocatore per informarsi sullo stato di salute.

Nel frattempo la Fiorentina è pronta al ritorno in campo: alle 21 si gioca la sfida, da dentro o fuori, in Coppa Italia contro l’Empoli. Una partita che sembrava inizialmente a rischio rinvio ma che poi la Fiorentina – proprio dopo aver sentito Bove – ha scelto di giocare. Il centrocampista viola, ha spiegato il dg viola Alessandro Ferrari, “è riuscito a parlare con la squadra. Li ha convinti a giocare con l’Empoli, quindi scenderemo in campo”.

