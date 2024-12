Malore Bove, rivelazione agghiacciante sulla salute di un altro ‘famosissimo’ calciatore di Serie A

MeteoWeb

Il mondo del calcio è ancora sotto shock dopo il malore accusato da Edoardo Bove nei minuti iniziali della partita del campionato di Serie A tra Fiorentina e Inter. Le cause non sono state ancora comunicate ufficialmente e sono in corso accertamenti per individuare la natura del problema. Il caso del calciatore della Fiorentina non è il primo ed è tornata alla ribalta la preoccupazione per la salute dei calciatori. Ivo Pulcini, attuale responsabile medico della Lazio, ha affrontato l’argomento in un’intervista a ‘Il Messaggero’ e una rivelazione non è passata di certo inosservata. “Nel 2019 io visitai un calciatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio”.

Il malore di Bove

Sul malore di Edoardo Bove il medico biancoceleste esclude “una crisi epilettica se non l’aveva mai avuta in passato. Quella problematica potrebbe tranquillamente essere tenuta sotto controllo. Se dovessero essere riscontrate aritmie, andrebbe valutato con diverse prove di sforzo, elettrocardiogramma e risonanza magnetica-cardiaca”, ha concluso.

