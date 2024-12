Una compagnia energetica statale colombiana prende il controllo del pozzo petrolifero CPO-09

MeteoWeb

La compagnia energetica statale colombiana Ecopetrol ha preso l’intero controllo del pozzo petrolifero CPO-09, nella provincia centrale del Meta. In una nota pubblicata domenica, infatti, Ecopetrol ha riferito dell’accordo per rilevare dalla spagnola Repsol il 45% della proprietà del pozzo, garantendosi cosi ulteriori 41 milioni di barili di petrolio alle sue riserve complessive e stimando un incremento di circa sette mila barili di petrolio al giorno. “Questa operazione rinforza la posizione di Ecopetrol nel bacino de ‘los Llanos orientales’ e consolida la presenza nella regione”, si legge in una nota. La compagnia fa sapere che per completare l’operazione, nei prossimi giorni, verranno espletati i passaggi formali presso l’Agenzia nazionale degli idrocarburi e la Sovrintendenza dell’industria e del commercio.

