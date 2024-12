Condizioni meteo favorevoli, conto alla rovescia per il lancio di Sentinel-1C

MeteoWeb

Condizioni meteo favorevoli: mancano poche ore al lancio della nuova sentinella spaziale europea Sentinel-1C a bordo del razzo Vega-C dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana Francese. “La situazione è nominale, vuol dire che tutto va bene finora e non sono stati rilevati problemi quindi siamo molto molto fiduciosi per il lancio“, ha dichiarato Nuno Miranda, responsabile della missione Sentinel-1C per l’Agenzia Spaziale Europea. “Questa è una missione molto importante per noi perché segna il ritorno di due campioni dello spazio: il razzo Vega C, sviluppato dall’azienda Avio, e Sentinel-1C, un satellite molto importante per il programma Copernicus per l’osservazione della Terra“. “Sentinel-1C – ha sottolineato Miranda – è in grado di realizzare immagini radar che potranno essere utilizzate soprattutto nel dominio della sorveglianza marittima e per la protezione civili per supportare i soccorsi in caso di disastri ambientali, come nel caso delle inondazioni che si sono verificate recentemente in Spagna“.

Il liftoff avverrà alle 22:20 ora italiana. “Tutte le luci sono verdi e anche il meteo è favorevole“, ha sottolineato Stéphane Israel, amministratore delegato di Arianespace.

Vega-C, fermo da due anni per un’anomalia nell’ultimo lancio, è un lanciatore europeo evoluzione del Vega, progettato per ridurre i costi e aumentare la flessibilità delle missioni spaziali. Il suo ritorno rappresenta un traguardo rilevante in un contesto internazionale competitivo. La missione include il trasporto in orbita di Sentinel-1C, parte del programma Copernicus di Commissione Europea ed ESA, che punta al monitoraggio del pianeta e allo sviluppo di servizi per i cittadini. Questo rilancio evidenzia l’importanza strategica di Vega-C nel settore spaziale europeo e il suo contributo alla sostenibilità e alla tecnologia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.