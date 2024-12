Corea del Sud, il Presidente dichiara la legge marziale d’emergenza: cosa sta succedendo

MeteoWeb

Il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol ha dichiarato la legge marziale di emergenza, affermando che la misura è necessaria per proteggere il Paese dalle “forze comuniste”. “Per salvaguardare una Corea del Sud liberale dalle minacce poste dalle forze comuniste della Corea del Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato, dichiaro con la presente la legge marziale di emergenza”, ha affermato Yoon in un discorso trasmesso in diretta televisiva alla nazione. Yoon ha dichiarato che la misura si è resa necessaria a causa delle azioni dell’opposizione del Paese, accusata di controllare il Parlamento, di simpatizzare con la Corea del Nord e di paralizzare il governo, scrive AbcNews. Il Presidente ha definito la misura come cruciale per difendere l’ordine costituzionale del Paese.

Yoon ha citato 22 mozioni di impeachment “senza precedenti” contro funzionari governativi e tagli al bilancio che incidono sulle forze dell’ordine e sul controllo della droga: “finora, l’Assemblea nazionale ha proposto l’impeachment di 22 funzionari governativi dall’insediamento del nostro governo, e sta perseguendo l’impeachment della decima persona dall’inaugurazione della 22esima Assemblea nazionale a giugno. Questo non solo non ha precedenti in nessun Paese del mondo, ma si tratta di una situazione completamente senza precedenti dalla fondazione del nostro Paese”.

“Stanno paralizzando il lavoro giudiziario intimidendo i giudici, mettendo sotto accusa numerosi pubblici ministeri e persino paralizzando il ramo esecutivo mettendo sotto accusa il Ministro della pubblica amministrazione e della sicurezza, mettendo sotto accusa il Presidente della Commissione coreana per le comunicazioni, mettendo sotto accusa il Presidente della Consiglio di Controllo e Ispezione, e tentando di mettere sotto accusa il Ministro della Difesa Nazionale”, ha affermato Yoon.

“Farò tornare il Paese alla normalità liberandomi delle forze anti-stato al più presto possibile“, ha aggiunto il Presidente che ha accusato l’opposizione di aver tagliato “tutti gli elementi essenziali per il funzionamento chiave del Paese, come la lotta ai crimini di droga e il mantenimento della pubblica sicurezza, trasformando il Paese in un rifugio per la droga”. Yoon ha definito il partito dell’opposizione, che ha una maggioranza di 300 parlamentari, una “forza anti-stato che intende rovesciare il regime” e definito la sua decisione “inevitabile“.

Non è ancora chiaro come questi provvedimenti influenzeranno la governance e la democrazia del Paese. Dalla sua vittoria alle elezioni nel 2022, Yoon ha affrontato difficoltà nel portare avanti le sue iniziative a causa di un parlamento controllato dall’opposizione.

Il Ministero della Difesa sudcoreano ha ordinato una riunione dei comandanti maggiori di tutte le forze armate e ha segnalato la dichiarazione della legge marziale.

Al bando le attività di Parlamento e partiti politici

Il capo dell’esercito Park An-su è stato nominato comandante della legge marziale. Lo riferisce la Yonhap, secondo cui Park ha disposto i primi provvedimenti mettendo al bando le attività parlamentari e dei partiti politici. Il capo di Stato maggiore dell’esercito ha riferito che “tutte le attività politiche, comprese le attività dell’Assemblea nazionale, delle assemblee locali, dei partiti politici, delle associazioni politiche, dei comizi e delle manifestazioni, sono proibite”.

La legge marziale in Corea del Sud

La legge marziale in Corea del Sud si riferisce a un quadro giuridico in base al quale i poteri amministrativi e giudiziari dello Stato vengono trasferiti a un comandante militare. In base alla Costituzione della Repubblica di Corea, il Presidente ha l’autorità di dichiarare la legge marziale, come stabilito da un’apposita, in circostanze di guerra, conflitto armato o altre emergenze nazionali ritenute di gravità equivalente. L’obiettivo della legge marziale è soddisfare i requisiti militari o mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico quando le normali funzioni del governo sono percepite come inadeguate.

La legge marziale è divisa in due tipi: legge marziale di emergenza e legge marziale di sicurezza. La legge marziale di emergenza concede al governo poteri ampi, come la sospensione del sistema di mandato, la limitazione della libertà di stampa, la limitazione dei diritti di pubblicazione e la limitazione di riunione e associazione, nonché l’annullamento dell’autorità dei tribunali civili e delle agenzie governative. Quando viene dichiarata la legge marziale, il Presidente deve notificare immediatamente l’Assemblea nazionale. Se l’Assemblea nazionale ne richiede la cessazione con un voto di maggioranza, il Presidente è legalmente obbligato a conformarsi. Mentre l’Assemblea nazionale mantiene l’autorità legislativa, ci sono circostanze eccezionali in cui un regime militare può assumere temporaneamente il controllo, in particolare in caso di un colpo di stato che sconvolga il normale ordine costituzionale.

