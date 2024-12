Corea del Sud, Yoon fa marcia indietro: revocherà la legge marziale

MeteoWeb

Il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol ha comunicato che revocherà la legge marziale, che lui stesso aveva proclamato, dopo che l’Assemblea nazionale ha votato per la bocciatura del suo provvedimento. Yoon ha fatto la comunicazione nella notte dal palazzo presidenziale di Yongsan, annunciando che la revoca avverrà in una riunione del gabinetto. Yeol ha annunciato che dopo il ritiro della legge marziale le truppe si sono ritirate. “Poco fa, l’Assemblea nazionale ha chiesto di revocare lo stato di emergenza e noi abbiamo ritirato i militari che erano stati dispiegati per le operazioni di legge marziale. Accetteremo la richiesta dell’Assemblea Nazionale e annulleremo la legge marziale attraverso la riunione del Gabinetto“, ha dichiarato Yoon in un discorso televisivo.

Esplode la gioia dei manifestanti sudcoreani in piazza che stanno festeggiando l’annuncio del Presidente Yoon sulla revoca della legge marziale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.