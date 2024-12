Correzione dell’orbita della ISS: la Stazione Spaziale si alza di 2,3 km

MeteoWeb

Roscosmos ha reso noto che oggi, alle 04:10 ora di Mosca, i motori del cargo spaziale Progress MS-28 sono stati accesi per una durata di 811,3 secondi, generando un impulso di 1,3 m/s. Grazie a questa manovra, l’orbita della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è stata corretta, aumentando la sua altezza media di 2,3 km. Attualmente, la stazione orbita a un’altitudine di 416,43 km sopra la superficie terrestre, ha spiegato l’Agenzia spaziale russa.

Queste operazioni fanno parte delle procedure regolari per mantenere la posizione ottimale della ISS in orbita, compensando la progressiva perdita di altitudine causata dall’attrito atmosferico residuo. L’intervento è stato effettuato in preparazione per 2 importanti eventi: il lancio della Soyuz MS-27 e il rientro della Soyuz MS-26.

Le correzioni orbitali sono fondamentali per garantire la sicurezza della Stazione e il suo funzionamento continuo. Grazie a queste manovre, la ISS può mantenere le condizioni ideali per le sue missioni scientifiche, i cambi di equipaggio e le operazioni logistiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.