Crisi energetica: la Polonia pronta a supportare l’Ucraina in caso di stop delle forniture dalla Slovacchia

Se la Slovacchia dovesse tagliare le sue forniture elettriche all’Ucraina, la Polonia è pronta ad aiutare Kiev. Lo ha rivelato il portale di informazione “Bloomberg” sulla base di quanto appreso da una fonte polacca anonima. Il governo di Varsavia, infatti, sarebbe disponibile ad aumentare la propria produzione di energia elettrica a favore dell’Ucraina qualora sorgesse la necessità di compensare la sospensione delle forniture da parte slovacca. La minaccia di un possibile taglio alle forniture è stata fatta due giorni fa dal primo ministro slovacco, Robert Fico, come eventuale rappresaglia per l’interruzione da parte dell’Ucraina del transito di gas russo in direzione della Slovacchia.

Kiev, infatti, ha segnalato di non essere intenzionata a prorogare il contratto quinquennale per il transito di gas russo attraverso il proprio territorio, in scadenza il 31 dicembre. La questione è stata discussa nella visita del premier slovacco a Mosca domenica scorsa, nella quale ha incontrato il presidente russo, Vladimir Putin.

