Energia, una squadra del ministero turco a Damasco: tre esigenze principali

Una delegazione del ministero dell’energia turco è in viaggio verso la Siria per aiutare le nuove autorità a fornire i servizi essenziali dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. Lo ha annunciato il ministro dell’energia turco, Alparslan Bayraktar, durante una riunione dell’Akp, il partito al governo, nella provincia di Nevsehir, nell’Anatolia centrale. “Una squadra del nostro ministero si sta recando a Damasco – ha dichiarato – Individueremo le esigenze infrastrutturali, energetiche ed elettriche della Siria e faremo del nostro meglio per garantire che (i siriani, ndr) possano beneficiare di questi servizi essenziali”.

