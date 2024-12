Danni ai cavi di fibra ottica in Finlandia: “sospetto sabotaggio”, indagini in corso

MeteoWeb

In Finlandia sono stati registrati 2 danni significativi ai cavi di fibra ottica gestiti dall’azienda Global Connect. Gli incidenti si sono verificati a Vihdi e Espoo, causando interruzioni del servizio per circa 6mila abitazioni e un centinaio di aziende, ma non hanno avuto ripercussioni in Svezia, nonostante la connessione tra i 2 Paesi.

Secondo Elisa, l’operatore di telecomunicazioni coinvolto, il danno di Vihdi è stato causato accidentalmente da una scavatrice impegnata in lavori di manutenzione. “Purtroppo, questi incidenti possono accadere,” ha dichiarato Jaakko Wallenius, responsabile della sicurezza di Elisa, aggiungendo che il problema è stato risolto rapidamente e non ha avuto effetti sui servizi offerti dall’azienda.

La situazione a Espoo, invece, rimane più complessa. Non sono ancora chiare le cause del danno, e le autorità stanno indagando. Secondo la stampa svedese, il governo finlandese sta prendendo molto seriamente la vicenda, e il ministro delle comunicazioni Lulu Ranne ha confermato che le indagini sono in corso in collaborazione con le aziende coinvolte.

Sebbene Global Connect abbia descritto gli eventi come “interruzioni separate” e abbia escluso il coinvolgimento dei cavi sottomarini, alcune fonti ipotizzano un possibile sabotaggio, vista la simultaneità dei guasti. “La polizia finlandese indaga sull’accaduto e, date le circostanze, si sospetta un sabotaggio“, ha dichiarato ad AFP il ministro svedese Carl-Oskar Bohlin

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.