Eclissi artificiali nello Spazio, oggi il lancio di Proba-3: come vedere il liftoff

Oggi, 4 dicembre 2024, sarà una giornata cruciale per la collaborazione spaziale tra Europa e India. Alle 17:08 ora locale indiana (11:38 in Italia), un razzo Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) partirà dal centro spaziale Satish Dhawan, in India, per portare in orbita la missione europea Proba-3, sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) con partner privati.

Come seguire il lancio in diretta

Chiunque desideri assistere al lancio potrà farlo grazie alla trasmissione in streaming (video in coda all’articolo). La copertura dell’evento inizierà intorno alle 11 ora italiana, offrendo una visione completa del processo di lancio e delle fasi preliminari.

Proba-3: un passo avanti nella scienza e nella tecnologia

La missione Proba-3 è composta da 2 satelliti progettati per dimostrare una tecnologia di volo in formazione con una precisione senza precedenti. Questi satelliti, il Coronagraph e l’Occulter, lavoreranno insieme per creare eclissi artificiali nello Spazio.

Il Coronagraph studierà la corona solare, la calda e misteriosa atmosfera esterna del Sole, generalmente nascosta dalla sua intensa luminosità. La capacità di osservare la corona per 6 ore consecutive in ogni orbita di circa 19 ore e mezza rappresenta un progresso enorme rispetto alle eclissi terrestri, che durano solo pochi minuti.

Proba-3, obiettivi e implicazioni scientifiche

Grazie a questa missione, gli scienziati potranno cercare risposte a grandi interrogativi solari, come il motivo per cui la corona è significativamente più calda della superficie del Sole e i meccanismi che accelerano il vento solare. La vera innovazione di Proba-3 risiede però nella dimostrazione del volo in formazione precisa, con i satelliti che manterranno una distanza di circa 150 metri l’uno dall’altro, con una precisione millimetrica e angolare.

Questa tecnologia, gestita in autonomia senza il continuo intervento da Terra, potrebbe trasformare il modo in cui vengono progettate future missioni scientifiche, con implicazioni anche per l’osservazione della Terra e la manutenzione di satelliti in orbita.

La serie Proba: una tradizione di innovazione

Proba-3 è il quarto capitolo della serie Proba, una gamma di missioni a basso costo mirate alla dimostrazione tecnologica. Dopo il lancio di Proba-1 nel 2001 per l’osservazione terrestre, Proba-2 nel 2009 per lo studio del Sole e Proba-V nel 2012 per la mappatura della vegetazione terrestre, questa nuova missione si concentra sulla sinergia tra innovazione ingegneristica e scienza avanzata.

Un’opportunità per il futuro

Con un costo complessivo di circa 200 milioni di euro, Proba-3 non solo si pone come uno strumento per approfondire la nostra conoscenza del Sole, ma getta le basi per un nuovo approccio alla progettazione e gestione delle missioni spaziali.

L’appuntamento odierno non sarà solo un evento tecnico: rappresenta una nuova tappa della cooperazione tra Europa e India, a conferma che la collaborazione internazionale è la chiave per affrontare le sfide più ambiziose dell’esplorazione spaziale.

