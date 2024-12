“Problema tecnico”, rinviato a domani il lancio di Proba-3

MeteoWeb

Il lancio della missione europea Proba-3, inizialmente previsto per oggi, 4 dicembre 2024, è stato rinviato a causa di una “problematica tecnica” rilevata durante le operazioni di preparazione: è quanto ha reso noto l’Agenzia Spaziale Europea. Il razzo Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) partirà quindi dal centro spaziale Satish Dhawan, in India, non prima delle 11:42 ora italiana di giovedì 5 dicembre.

La decisione di posticipare il lancio è stata presa nell’ambito delle procedure standard di sicurezza, per garantire il corretto funzionamento del veicolo spaziale e della missione stessa.

La missione Proba-3: una frontiera tecnologica e scientifica

Proba-3 rappresenta un passo innovativo sia per l’ingegneria spaziale sia per la scienza solare. La missione è composta da due satelliti, il Coronagraph e l’Occulter, progettati per creare eclissi artificiali nello Spazio, consentendo l’osservazione diretta della corona solare per lunghi periodi, un traguardo impossibile da raggiungere con i fenomeni naturali sulla Terra.

La corona solare, un ambiente affascinante e ancora misterioso, è la regione esterna del Sole dove si verificano fenomeni come il riscaldamento coronale e l’accelerazione del vento solare. Proba-3 offrirà agli scienziati una piattaforma unica per studiare questi processi grazie a una precisione di volo mai sperimentata prima: i due satelliti manterranno una distanza di circa 150 metri, con una precisione millimetrica.

Implicazioni future e cooperazione internazionale

Oltre agli obiettivi scientifici, la missione si configura come una dimostrazione di tecnologie avanzate che potrebbero rivoluzionare le future missioni spaziali. La capacità di operare in formazione precisa senza interventi continui da Terra ha applicazioni che vanno dall’osservazione terrestre alla manutenzione di satelliti in orbita.

Il rinvio del lancio non sminuisce il valore di questa missione, che rappresenta anche un’importante pietra miliare nella collaborazione tra Europa e India. Il successo di Proba-3 rafforzerà il ruolo dell’ESA e della comunità spaziale indiana come partner strategici nel panorama internazionale dell’esplorazione spaziale.

La diretta del lancio

Il lancio, se confermato per il 5 dicembre, sarà trasmesso in diretta streaming. La copertura dell’evento inizierà intorno alle 11:00 ora italiana e offrirà agli appassionati la possibilità di seguire uno dei momenti più attesi dell’anno per la scienza e la tecnologia spaziale.

Proba-3, con il suo mix di innovazione e ambizione, si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia delle missioni spaziali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.