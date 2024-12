Egitto: squalo uccide un turista e ne ferisce un altro a Marsa Alam

MeteoWeb

Un turista è stato ucciso e un altro ferito nell’attacco di uno squalo a Marsa Alam, sul Mar Rosso. Le autorità egiziane hanno specificato che l’aggressione è avvenuta in acque profonde e al di fuori dell’area balneabile. Il ferito è stato ricoverato nell’ospedale di Port Ghalib. Il Ministero dell’Ambiente ha deciso la chiusura dell’area e ha vietato la balneazione dalla zona dei pontili. Le autorità hanno ordinato la formazione di un comitato urgente in coordinamento con il Governatorato del Mar Rosso per determinare le cause dell’incidente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.