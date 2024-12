ENEA a “Più libri più liberi’: il concetto di reazione chimica con esperimenti per i bambini

MeteoWeb

ENEA partecipa come ospite dello stand Biblioteche di Roma alla fiera nazionale della piccola e media editoria “Più libri, più liberi” (La Nuvola, Roma EUR, 4-8 dicembre). Saranno presentate nuove pubblicazioni per i più piccoli, come il volume illustrato Occhi di mare, un viaggio alla scoperta del mare attraverso gli occhi dei bambini e Forte come il sole, un racconto poetico sul mondo dell’energia pulita. I ricercatori ENEA incontreranno inoltre i bambini, a partire dagli 8 anni, per attività di lettura e laboratori. In particolare, mercoledì 4 dicembre alle 17 presso lo Spazio Ragazzi si terrà “Magia della Chimica” per insegnare ai partecipanti come la chimica faccia parte della vita quotidiana.

“Un’esperienza entusiasmante attende i bambini e le bambine in un avventuroso laboratorio dedicato alla scienza. Attraverso esperimenti semplici ma spettacolari, i giovani partecipanti potranno scoprire come la chimica sia parte integrante della loro vita di tutti i giorni, imparando quanto sia fondamentale la curiosità. Sarà introdotto il concetto di reazione chimica tramite una serie di esperimenti che illustreranno i molteplici aspetti dell’argomento, mostrando ai ragazzi quanta chimica si nasconda nei libri e dove trovarla”, si legge.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.