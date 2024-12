Energia, il ministro del Qatar mette le cose in chiaro sulla vendita di gas

MeteoWeb

Il Qatar smetterà di spedire gas all’Unione europea se gli Stati membri applicheranno rigorosamente la direttiva sulla due diligence con cui sono stati introdotti obblighi per le grandi imprese in merito agli impatti negativi delle loro attività sui diritti umani e sulla protezione dell’ambiente. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia amministratore qatariota e delegato della società statale QatarEnergy, Saad al Kaabi, in un’intervista pubblicata ieri dal quotidiano britannico “Financial Times”. In base alla direttiva europea sulla due diligence di sostenibilità delle imprese, le sanzioni prevedono multe fino al 5% del fatturato globale.

“Il 5% delle entrate generate da QatarEnergy significa il 5% delle entrate generate dallo Stato del Qatar. Questo è il denaro del popolo, quindi non posso perdere questo tipo di denaro”, ha detto Kaabi, sottolineando che “nessuno accetterebbe di perdere questo tipo di denaro”.

