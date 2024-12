Energia nucleare, l’annuncio ‘trionfale’ dell’Argentina: cosa prevede il piano

MeteoWeb

Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha annunciato un piano nucleare che prevede la costruzione di un piccolo reattore modulare presso la centrale di Atucha a Lima, nella provincia di Buenos Aires, e che dovrebbe favorire lo sviluppo di tecnologie legate all’intelligenza nucleare. Lo ha fatto in occasione di un evento a cui hanno partecipato anche il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, e il capo dei consiglieri del presidente argentino, Demian Reidel, che sarà il coordinatore del progetto. “Il potenziale di sviluppo dell’intelligenza artificiale è così immenso che l’energia convenzionale non sarà sufficiente a soddisfare la nuova domanda. Per questo siamo convinti che si genererà una rinascita dell’energia nucleare in tutto il mondo”, ha dichiarò Milei nell’occasione.

Il presidente argentino ha spiegato che intende utilizzare in particolare i terreni della regione della Patagonia, le cui basse temperature rappresentano “un vantaggio comparativo per l’installazione di server di intelligenza artificiale”, così inclini al surriscaldamento. “L’energia nucleare sta tornando a occupare il posto che le spetta”, ha detto Milei annunciando, come “pietra miliare” del piano, la costruzione di un piccolo reattore modulare a Lima. L’iniziativa, aggiunge il governo nel suo comunicato, faciliterà l’accesso all’energia in tutto il Paese e ridurrà notevolmente le confezioni di corrente.

