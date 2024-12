ERC Consolidator Grant: dall’UE 678 milioni di euro per la ricerca di eccellenza

MeteoWeb

Il Consiglio Europeo per la Ricerca ha assegnato 678 milioni di euro a 328 ricercatori grazie agli ERC Consolidator Grant, destinati a supportare scienziati di eccellenza nel consolidamento dei loro progetti. Tra i vincitori, 29 sono italiani, contando sia quelli che operano in Italia che all’estero, piazzandosi al terzo posto dietro ai tedeschi (60) e ai francesi (34). Se si considerano le istituzioni ospitanti i progetti, l’Italia scende al quinto posto con 20 progetti, di cui metà sono diretti da donne. In cima alla classifica troviamo la Germania (67 progetti), seguita da Francia e Regno Unito, che si dividono il secondo posto con 38 progetti, e dai Paesi Bassi (37).

Per quanto riguarda l’Italia, la maggior quantità di fondi va all’Università di Bologna, che ospiterà 3 ricerche. Con 2 progetti ciascuno ci sono, invece, l’Università di Pisa, l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, l’Università di Padova e l’Università di Pavia. Gli altri progetti italiani vincitori si svolgeranno in Istituto Universitario Europeo di Firenze, Università Federico II di Napoli, Università L’Orientale di Napoli e Università di Parma, insieme a Ospedale San Raffaele di Milano, Politecnico di Torino, Università Campus Bio-Medico di Roma, Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e Università di Milano-Bicocca.

