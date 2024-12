Esplode bombola di gas a Monteriggioni, due feriti

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 dicembre, un’esplosione causata da una bombola di gas ha scosso l’abitazione di Monteriggioni, in strada del Certino. Nell’incidente sono rimasti feriti un uomo di 31 anni e una donna di 69 anni, entrambi trasportati all’ospedale Le Scotte di Siena. Fortunatamente, stando alle informazioni fornite, i due non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’esplosione sono prontamente intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui l’automedica di Campostaggia, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi, nonché i vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Questo episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati all’uso delle bombole di gas, con le autorità che continuano a monitorare e a sensibilizzare sulla necessità di misure di sicurezza adeguate in tali situazioni.

