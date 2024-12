Esplosione acquedotto, l’attacco: “la Serbia usa metodi russi per minacciarci”

MeteoWeb

Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha accusato la Serbia di impiegare i cosiddetti “metodi russi”, dopo l’esplosione due giorni fa di un canale che alimenta le due principali centrali elettriche del Paese e per la quale ha accusato Belgrado. “La Serbia sta copiando i metodi russi per minacciare il Kosovo e la nostra regione in generale. Nonostante ciò, anche questo sforzo è destinato a fallire, poiché il Kosovo si basa sui valori democratici occidentali”, ha affermato Kurti durante una conferenza stampa.

