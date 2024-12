Forte terremoto in California, scossa di magnitudo 7.0 colpisce la costa: allerta tsunami | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un potente terremoto di magnitudo 7.0 ha scosso la California oggi 5 dicembre 2024 alle ore 19:44:27 italiane, 11:44:27 nel luogo del terremoto, con epicentro situato a circa 9 chilometri a ovest-sud-ovest di Ferndale, secondo l’USGS, anche se ancora non ci sono dati certi, nella parte settentrionale dello stato. L’evento sismico ha avuto una profondità di soli 10 km, un fattore che ha amplificato la percezione della scossa nelle aree circostanti. Il terremoto è stato seguito da altre scosse di minore intensità.

Terremoto avvertito fino a sud di San Francisco

La zona di Ferndale è situata lungo la costa della California, una delle aree più vulnerabili ai terremoti, dove si trova anche la famosa Faglia di San Andreas. Le prime segnalazioni indicano che il terremoto è stato avvertito con forza nelle città vicine, e diverse aree hanno registrato danni strutturali. I residenti di Ferndale e delle città circostanti sono stati colti di sorpresa, ma non sono ancora stati confermati danni ingenti o vittime. È stato avvertito fino a sud di San Francisco, dove i residenti hanno sentito un movimento ondulatorio per alcuni secondi. Il sistema di trasporto pubblico della Baia di San Francisco, noto come BART, ha interrotto il traffico in tutte le direzioni attraverso il tunnel sottomarino che collega San Francisco a Oakland. Successivamente, ci sono state scosse più lievi successive alla forte scossa di magnitudo 7.0. Il personale dello Zoo di San Francisco ha evacuato i visitatori a seguito del terremoto, ha detto lo zoo in un post sulla piattaforma social X. Gli animali sono stati messi al sicuro e il personale è stato spostato su terreni elevati.

L’allerta tsunami in California

A seguito del terremoto è stata emessa un’allerta tsunami per la zona costiera circostante. Almeno 5,3 milioni di persone in California sono state incluse nell’allerta tsunami dopo il terremoto di magnitudo 7.0, secondo quanto dichiarato dall’USGS in un avviso giallo che prevede danni limitati e localizzati. Più di 1,3 milioni di persone vivono abbastanza vicino all’epicentro da avvertire la scossa, secondo le stime dell’USGS. L’allarme tsunami è stato emesso da Davenport, nella California settentrionale, a Douglas, nell’Oregon meridionale.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha esortato i residenti lungo la costa del nord della California, inclusa l’area della Baia di San Francisco, a spostarsi nell’entroterra a causa della minaccia di un possibile tsunami. Un’onda potrebbe raggiungere la costa di San Francisco già alle 12:10, ora locale, ha dichiarato Rachel Kennedy, meteorologa dell’ufficio del Servizio Meteorologico Nazionale che copre l’area della Baia. Kennedy ha detto che i previsori stanno aspettando un rapporto su quanto potrebbero essere alte le onde potenziali. Ha definito la situazione “piuttosto pericolosa.”

“In base ai parametri preliminari del terremoto… sono possibili pericolosi tsunami per le coste situate entro 300 km dall’epicentro del terremoto“, è l’avviso emesso dal National Weather Service’s Tsunami Warning Center di Honolulu. Si precisa che nessuna area ha ancora sperimentato onde, ma chiunque si trovi vicino a una costa dovrebbe tener conto del pericolo, afferma l’Istituto.

Nella zona di Santa Cruz, i telefoni hanno ricevuto una notifica di allerta tsunami dal Servizio Meteorologico Nazionale che avvertiva: “Una serie di onde potenti e correnti forti potrebbero colpire le coste vicine. Siete in pericolo. Allontanatevi dalle acque costiere. Spostatevi ora verso terreni elevati o nell’entroterra. Restate lontani dalla costa finché le autorità locali non dichiareranno che è sicuro tornare.”

