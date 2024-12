Terremoto California, pochi danni per la scossa 7.0 di ieri: un modello virtuoso

Ieri, giovedì 5 dicembre 2024, un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la California settentrionale, scatenando un breve allarme tsunami e coinvolgendo milioni di residenti lungo la costa occidentale degli Stati Uniti. L’evento sismico, che ha avuto origine al largo della contea di Humboldt, è stato avvertito fino a San Francisco, a circa 270 miglia di distanza. Vediamo nel dettaglio quale è stato l’impatto del terremoto, le misure di risposta e le implicazioni geologiche e relative agli tsunami.

Il terremoto è avvenuto alle 10:44 ora locale, le 19:44 italiane, con epicentro a ovest di Ferndale, vicino al confine con l’Oregon, in una delle regioni più sismicamente attive della California. La zona è particolarmente soggetta a tali eventi a causa della sua posizione al confine di tre placche tettoniche. Secondo il Geological Survey degli Stati Uniti, oltre 5,3 milioni di persone sono state messe sotto allerta tsunami, sebbene non siano stati riportati danni gravi o lesioni immediatamente dopo il sisma. Nonostante il forte scuotimento, caratterizzato da un movimento ondulatorio, e l’attivazione dell’allerta tsunami, il rischio di un maremoto significativo è stato successivamente ritenuto basso. Questa conclusione è stata confermata dai dati del Tsunami Warning Center in Alaska, che ha suggerito che la natura del terremoto, di tipo strike-slip (a scivolamento orizzontale piuttosto che verticale), rendeva improbabile la generazione di onde distruttive.

Il sistema di trasporto pubblico della Baia di San Francisco, noto come BART, ha interrotto il traffico in tutte le direzioni attraverso il tunnel sottomarino che collega San Francisco a Oakland. Il personale dello Zoo di San Francisco ha evacuato i visitatori a seguito del terremoto, ha spiegato lo stesso zoo in un post sulla piattaforma social X. Gli animali sono stati messi al sicuro e il personale è stato spostato su terreni elevati.

Un aspetto cruciale dell’evento è stata la risposta d’emergenza, con le autorità locali che hanno esortato alla evacuazione e consigliato ai residenti costieri di allontanarsi verso l’interno. Questa misura precauzionale riflette la storia della regione, che ha subito devastanti tsunami, come quello seguito al terremoto dell’Alaska del 1964 e quello provocato dal terremoto giapponese del 2011. L’allerta tsunami è durata circa un’ora, durante la quale le comunità di Eureka e Santa Cruz, tra le altre, hanno adottato misure per sgomberare le aree pubbliche e garantire la sicurezza dei cittadini.

Nonostante l’intensità del sisma, caratterizzato da tante altre scosse successive alla principale, sono stati riportati danni minori. Attività commerciali, scuole e infrastrutture hanno resistito generalmente senza perdite significative, sebbene siano stati osservati dei danni in termini di vetrine rotte e crepe nei muri degli edifici. In un contesto più ampio, questo evento sottolinea l’importanza di comprendere il rischio geologico e sismico lungo la cintura di fuoco del Pacifico, dove la tettonica delle placche continua a modellare il paesaggio.

Doveroso evidenziare come, per rendere l’idea, in Italia abbiamo questo tipo di danni per terremoti di magnitudo enormemente inferiore (solitamente tra 4.5 e 5.0), mentre un sisma di magnitudo 7.0 in Italia provoca – come già accaduto nella storia – migliaia di morti.

Questo terremoto serve da promemoria del rischio sismico continuo che la costa occidentale degli Stati Uniti deve affrontare, sollevando ulteriori discussioni su preparazione, sistemi di allerta precoce e educazione pubblica sui pericoli degli tsunami. Inoltre, evidenzia l’importanza di comprendere le caratteristiche uniche dei diversi tipi di terremoti e il loro potenziale di causare disastri secondari, come gli tsunami. La resilienza dimostrata dai residenti e dai soccorritori durante questo evento offre preziose intuizioni sulla capacità delle comunità di rispondere ai pericoli sismici.