Francia, allerta meteo arancione per neve fino a domani sulle Alpi

Météo-France ha prorogato l’allerta meteo arancione per neve e ghiaccio per Savoia, Alta Savoia, Isère e Ain, in vigore dal weekend, fino alla mattina di domani, martedì 24 dicembre, avvisando di nevicate “notevoli” e venti forti nelle Alpi settentrionali. Anche l’allerta valanghe per le due regioni della Savoia e dell’Isère sarà mantenuta fino alle 10 di martedì, secondo quanto comunicato dall’ente pubblico nel suo ultimo bollettino delle 16.

La neve è caduta abbondantemente nella regione da domenica mattina, causando rallentamenti e incidenti su alcune strade, nonché alcune interruzioni delle linee TER e interruzioni di corrente. Secondo Météo-France, lo spessore della neve al suolo ha generalmente superato i 10cm ad altitudini di 600-700 metri, mentre tra gli 800 e i 1.000 metri si sono registrati 31cm a Bourg-Saint-Maurice (Savoia), 37cm a Chamonix (Alta Savoia) e 44cm a Villard-de-Lans (Isère).

Il governo francese invita gli automobilisti a essere “estremamente vigili” sulle strade e a guidare equipaggiati con pneumatici invernali o catene. In tutte le Alpi settentrionali, il manto nevoso è instabile e si sconsiglia vivamente di praticare lo sci fuori pista.

Nelle Hautes-Alpes (allerta gialla), la chiusura del passo del Lautaret è stata prorogata dalla prefettura fino alle 9 di martedì, poiché la strada è “impraticabile” a causa delle nevicate e delle forti raffiche di vento.

