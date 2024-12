Fuoriuscita di petrolio, dichiarata emergenza ambientale in Perù

MeteoWeb

Il Perù ha dichiarato lo stato di “emergenza ambientale” in una provincia turistica costiera della provincia di Talara, nel Nord del Paese, a causa di una fuoriuscita di petrolio lo scorso fine settimana. Il provvedimento, valido per 90 giorni, permetterà alle autorità di eseguire lavori di ripristino e sanificazione nell’area contaminata dalla marea nera. Secondo la società petrolifera statale peruviana Petroperu, i lavori di pulizia nelle spiagge colpite nel distretto di Lobitos sono quasi completati, ma restano da adottare misure per mitigare l’impatto sulla fauna e sul commercio locale, che dipende dalla pesca e dal turismo.

L’incidente è stato rilevato venerdì sulla spiaggia di Las Capullanas, proprio prima che iniziasse il carico di petrolio sulla nave Polyaigos. La spiaggia si trova a 10 km dalla raffineria Talara, gestita da Petroperu. La causa dell’incidente non è stata specificata dalla compagnia.

