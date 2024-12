Gelicidio tra Valle d’Aosta e Piemonte: forti disagi sulle strade

MeteoWeb

Segnalato il fenomeno del gelicidio tra Valle d’Aosta e Alto Piemonte. Proprio a causa della pioggia gelata, dalla notte scorsa sono scattate chiusure lungo l’autostrada A5, sino ad arrivare allo stop alla circolazione nel tratto tra i caselli di Verrès e Entrèves. Il traffico si è così concentrato lungo la statale 26, creando code e rallentamenti. Al momento si registra la riapertura della carreggiata Sud (direzione Torino) a partire dal casello di Châtillon. Le decisioni sono assunte dalle società autostradali Sav e Rav.

Il fenomeno della pioggia gelata (o gelicidio) di questa mattina è stato riportato anche sulle strade della Valsusa, soprattutto in alta valle: riportati disagi alla viabilità e alcuni incidenti sulle strade, a Exilles e Gravere.

Cos’è il gelicidio

Il gelicidio è un fenomeno meteorologico caratterizzato dalla caduta di pioggia sopraffusa, ossia gocce di acqua liquida a temperatura inferiore a 0 °C. Queste gocce rimangono nello stato liquido per la mancanza di nuclei di congelamento sufficienti nell’atmosfera. Quando la pioggia sopraffusa entra in contatto con superfici prossime o inferiori a 0 °C, congela istantaneamente, formando uno strato di ghiaccio trasparente e spesso, noto come vetrone. Questo fenomeno si verifica tipicamente in condizioni di inversione termica, con uno strato caldo sovrastante uno strato d’aria fredda vicino al suolo. Il gelicidio può causare gravi problemi a infrastrutture, traffico e vegetazione, aumentando il rischio di incidenti e danni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.