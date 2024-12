Gelo Usa: ‘Lake Effect’, ‘Thundersnow’ ed oltre un metro di neve, la tempesta dei sogni

MeteoWeb

La regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti è attualmente teatro di un evento meteorologico senza precedenti, una tempesta di neve da “lake effect” che ha travolto sette stati, dal Wisconsin a New York. Questo fenomeno estremo ha portato con sé nevicate eccezionali, fenomeni atmosferici rari e un impatto significativo su comunità e trasporti, rendendolo un evento unico negli annali meteorologici. Gli accumuli di neve hanno raggiunto livelli straordinari, trasformando intere città in paesaggi imbiancati. A Copenhagen, nello stato di New York, sono stati misurati 147 centimetri di neve, mentre a Erie, in Pennsylvania, gli accumuli hanno toccato i 76 centimetri. Ashtabula, in Ohio, ha registrato 69 centimetri e Gaylord, in Michigan, ha visto 107 centimetri di neve.

Anche Orchard Park, sede dei Buffalo Bills, è stata sommersa da 66 centimetri di neve, senza tuttavia fermare la squadra, che ha trionfato domenica contro i San Francisco 49ers con un punteggio di 35-10, giocando in condizioni estreme.

La tempesta ha dato vita a fenomeni meteorologici rari e spettacolari. Tra questi spicca il “thundersnow”, un evento caratterizzato da fulmini e tuoni durante una nevicata, che è stato osservato a Watertown e Blasdell, nello stato di New York. Inoltre, le acque dei laghi Michigan ed Erie hanno ospitato la formazione di trombe marine, un fenomeno generalmente associato a climi più caldi, ma reso possibile dal forte contrasto termico tra l’acqua relativamente calda e l’aria gelida sovrastante.

Gli effetti della tempesta si sono fatti sentire pesantemente su comunità e infrastrutture. Tratti dell’Interstate 90 sono stati chiusi sia a New York che in Pennsylvania, centinaia di veicoli sono rimasti bloccati, e numerosi eventi locali, inclusi servizi religiosi, sono stati cancellati. I governatori di New York e Pennsylvania hanno dichiarato lo stato di emergenza, mobilitando anche la Guardia Nazionale per affrontare le difficoltà create dalla neve.

Le previsioni indicano che le nevicate intense persisteranno fino a martedì mattina, continuando a mettere a dura prova la resilienza delle comunità colpite. Gli esperti americani sottolineano che il cambiamento climatico potrebbe amplificare eventi di questo tipo nel breve termine, poiché le temperature più elevate delle acque dei laghi e i periodi più lunghi senza ghiaccio aumentano la probabilità e l’intensità delle nevicate da “lake effect“.

Questa tempesta straordinaria non sarà ricordata solo per i suoi accumuli record, ma anche per i fenomeni rari e per il notevole impatto sulla vita quotidiana di milioni di persone. È un evento che mette in luce la potenza della natura e l’importanza di una preparazione adeguata per affrontare condizioni meteorologiche estreme.

