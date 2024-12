USA, la paralizzante tempesta dei Grandi Laghi produce rari temporali di neve e trombe marine | VIDEO

MeteoWeb

Un significativo evento di neve effetto lago che ha colpito comunità dal Michigan a New York, negli USA, ha prodotto rari temporali di neve e persino trombe marine lungo la riva del Lago Erie. L’evento da record è stato alimentato da raffiche di vento che si muovevano sulle acque più calde dei Grandi Laghi, facendo salire l’aria calda e umida fino a formare nuvole e infine precipitazioni. In alcune delle bande di neve sono stati segnalati temporali e trombe marine. Il temporale di neve è un raro fenomeno meteorologico in cui si osservano tuoni e fulmini nonostante le precipitazioni cadano in forma ghiacciata. Simile ai temporali tradizionali, il temporale di neve richiede una notevole quantità di instabilità atmosferica e nelle aree in cui si verifica il fenomeno, i tassi di nevicate possono essere eccezionalmente alti.

Sabato 30 novembre, un temporale di neve è stato osservato sia a Watertown che a Blasdell, nella parte settentrionale dello stato di New York, attorno a spesse bande di neve. Brandon Copic, Storm Tracker di FOX Weather, ha affermato che sabato sera a sud dell’area metropolitana di Buffalo si sono verificati tuoni e fulmini piuttosto frequenti. La vicinanza dell’area al Lago Erie la rende suscettibile a pesanti eventi di neve effetto lago, ma vederla combinata con temporali di neve è un evento raro.

Trombe marine sui Gandi Laghi

Inoltre, sabato mattina sono state osservate trombe marine lungo le rive del Lago Michigan e del Lago Erie. I vortici sono solitamente un fenomeno da clima caldo, ma tra i laghi e l’aria più fredda sovrastante c’era una differenza di temperatura tale da far formare i funnel, ossia il cono di tornado o trombe marine. I funnel erano difficili da vedere a causa della bassa copertura nuvolosa e della neve lungo i Grandi Laghi ma si ritiene che nessun vortice abbia causato danni.

Nei giorni precedenti l’evento, l’International Centre for Waterspout Research ha avvertito della possibilità del fenomeno, che a volte viene definito “trombe di neve”. “Sapevi che quando nevica si possono formare delle trombe marine? La ‘tromba di neve’ raramente osservata è stata documentata in tutto il mondo, specialmente sui Grandi Laghi. Le condizioni sono favorevoli per le trombe di neve oggi e fino al weekend sui Grandi Laghi”, aveva scritto il gruppo di ricerca sui social, in vista dell’evento nevoso.

Ancora altra neve in arrivo

Un’allerta per neve effetto lago è in vigore fino a lunedì 2 dicembre per molte delle comunità che confinano con i laghi Erie e Ontario. L’ufficio del National Weather Service di Buffalo (New York) prevede che gli accumuli totali di neve potrebbero superare 1,2 metri entro lunedì 2. “Sono previste condizioni di whiteout che renderanno i viaggi pericolosi. Viaggiare sarà molto difficile, se non impossibile, nella parte più pesante della banda di neve effetto lago“, hanno avvertito i meteorologi.

Un cambiamento nella direzione del vento martedì 3 dicembre dovrebbe ridurre i tassi di nevicate prima del prossimo sistema di tempesta, che potrebbe rinvigorire il pattern entro la fine della settimana lavorativa.

