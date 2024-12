USA, evento di neve effetto lago da record: case e auto sepolte ad Erie | FOTO

MeteoWeb

Un implacabile evento di neve effetto lago, in atto da giorni, ha portato intense nevicate sui Grandi Laghi negli USA, seppellendo le aree sottovento degli stati di New York e Pennsylvania sotto decine e decine di centimetri di neve e bloccando gli automobilisti su strade e autostrade. Con quantitativi totali diffusi di oltre 60cm e altra neve in arrivo, questo è un evento da record. Oltre 60cm di neve sono caduti in alcune parti di New York, Ohio e Michigan e fino a 73cm sono stati registrati nella punta nordoccidentale della Pennsylvania.

Nella remota regione di Tug Hill, nella parte settentrionale dello stato di New York, dove la neve effetto lago del Lago Ontario può scaricare diverse decine di centimetri di neve alla volta, sono caduti fino a 117cm nella zona di Barnes Corners. “Continuiamo a scavare”, ha detto domenica Kevin Tyo, un imprenditore locale. “Siamo stati fuori tutto il giorno ieri, a spalare”.

Bande di neve che rotolano dal Lake Superior hanno sepolto parti della Upper Peninsula del Michigan sotto oltre 60cm di neve, ha detto Lily Chapman, meteorologa presso l’ufficio del National Weather Service a Marquette, Michigan. Sono caduti 69cm di neve appena a nord-est di Ironwood, nelle zone occidentali della Upper Peninsula, e altri 60cm a Munising, nell’area orientale, ha detto.

Gaylord (Michigan) ha ricevuto 63cm di neve venerdì 29 novembre, stabilendo un nuovo record giornaliero per la città in una regione punteggiata da stazioni sciistiche, ha detto Keith Berger dell’ufficio del servizio meteorologico di Gaylord. Il precedente record di 43cm era stato stabilito il 9 marzo 1942.

A Erie (Pennsylvania) la situazione è molto difficile, con auto e case sepolte nel bianco, come dimostrano le immagini della gallery scorrevole in alto. I residenti stanno attualmente scavando nella neve per liberare case e attività dopo che sono caduti oltre 60cm di neve. Le autorità di Erie hanno detto che l’intensa neve effetto lago ha prodotto condizioni “pericolose” che stanno facendo sì che persino gli spazzaneve restino bloccati, mentre lavorano 24 ore su 24 per cercare di liberare le strade cittadine. La città ha stimato questa mattina che c’erano “circa 100 auto in tutta la città che bloccano le strade e devono essere rimorchiate via per far passare gli spazzaneve”.

Enormi disagi sulle strade

Con così tanta neve caduta in un breve lasso di tempo, la circolazione è stata notevolmente influenzata. Parti della I-90, da Erie (Pennsylvania) ad Hamburg (New York), sono state chiuse a causa della neve. Anche la I-86 vicino a Erie è stata chiusa a causa di tanta neve e condizioni di whiteout. A Ripley, nello stato di New York, i camion sono rimasti bloccati nella neve profonda.

La polizia di stato della Pennsylvania è intervenuta in quasi 200 incidenti durante il periodo di 24 ore dalle 6:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 novembre, hanno detto le autorità. Con l’arrivo di altra neve, viaggiare continuerà a essere complicato o a volte addirittura impossibile.

Ancora tanta neve in arrivo

Per lunedì 2 dicembre, si prevede che l’aria gelida si sposterà sul terzo orientale degli Stati Uniti, con temperature di circa 10 gradi inferiori alla media. La neve effetto lago potrebbe aggiungere ancora altri 30cm sulla Upper Peninsula orientale del Michigan fino a lunedì mattina, con 15-25cm o più a ovest, ha detto Chapman.

