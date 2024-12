Tempesta di neve negli USA: l’effetto lago sommerge New York, Pennsylvania e Michigan | FOTO

MeteoWeb

Un’intensa tempesta di neve ha colpito diverse aree degli Stati Uniti durante il fine settimana del Giorno del Ringraziamento, con disagi per i viaggiatori e per i residenti di New York, Pennsylvania e Michigan. Questa prima grande nevicata della stagione ha causato accumuli record, emergenze in diverse contee e condizioni pericolose che perdureranno fino all’inizio della settimana.

Condizioni estreme e temperature polari

L’aria artica ha portato temperature tra i -12°C e i -6°C, con valori ben al di sotto della media stagionale, soprattutto nelle Northern Plains. Gli avvisi per freddo intenso sono stati diramati per il North Dakota, mentre si prevede che l’aria gelida si sposti verso la costa orientale entro lunedì, mantenendo le temperature fino a 10°C sotto la norma stagionale.

Accumuli eccezionali e aree più colpite

In alcune aree, la neve ha raggiunto quasi 73 cm, come nel Nord/Ovest della Pennsylvania, mentre in Michigan e nello Stato di New York si sono registrati accumuli di oltre 60 cm. Le nevicate più intense si sono concentrate nelle zone a Sud dei laghi Erie e Ontario, dove il fenomeno della neve “effetto lago” (si verifica quando l’aria fredda e secca attraversa superfici di acqua relativamente calda, come i Grandi Laghi) ha amplificato le precipitazioni.

Emergenze locali e difficoltà nei trasporti

Le autorità della Pennsylvania e di New York hanno dichiarato lo stato di emergenza. In Pennsylvania, il governatore Josh Shapiro ha limitato i viaggi nella contea di Erie a emergenze e personale essenziale, mentre la chiusura di alcune arterie principali, come la I-90, ha isolato intere comunità. A New York, il governatore Kathy Hochul ha mobilitato risorse statali, inclusi spazzaneve e personale di emergenza, per affrontare la situazione e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Situazioni drammatiche e storie di solidarietà

A causa delle strade impraticabili, decine di viaggiatori sono rimasti bloccati e hanno trovato rifugio temporaneo negli hotel. A Erie, Pennsylvania, lo staff di un Holiday Inn ha aperto le porte ai viaggiatori, offrendo coperte e uno spazio sicuro.

Nel frattempo, a Buffalo, nello Stato di New York, i preparativi per la partita NFL dei Buffalo Bills sono stati messi alla prova dalla neve. La squadra ha assunto spalatori per ripulire lo stadio, offrendo 20 dollari l’ora, pasti caldi e bevande.

Un beneficio per i resort sciistici

Nonostante i disagi, la neve è stata accolta positivamente dai resort sciistici del Michigan, come il Treetops Resort. L’abbondante neve naturale ha rafforzato la base per la stagione sciistica imminente, anche se i parcheggi e le strutture devono ancora essere liberati dagli accumuli record.

