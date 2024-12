Gennaio sotto le stelle al Parco astronomico di Rocca di Papa: gli appuntamenti

MeteoWeb

Il nuovo anno parte all’insegna della scienza, della scoperta del cielo e dell’emozione al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (RM). Dopo una breve pausa natalizia, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) riapre al pubblico le porte dell’Osservatorio per offrire una nuova rassegna di eventi, denominati “Astroincontri”, dedicati alla conoscenza e all’esplorazione delle meraviglie del cosmo. Dal 3 gennaio, nei venerdì sera del mese, adulti e bambini potranno assaporare la bellezza del cielo – che si mostra in tutto il suo splendore – attraverso conferenze divulgative, spettacoli multimediali di astronomia sotto la cupola del planetario e osservazioni guidate degli oggetti celesti a occhio nudo e all’oculare dei telescopi.

Venerdì 3 gennaio al Parco astronomico di Rocca di Papa è in programma, a partire dalle ore 20:45, l’Astroincontro “Il cielo del mese” della categoria “Stelle al planetario” per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia. Sotto la cupola di 7 metri di diametro del planetario – formidabile strumento di simulazione del cielo – e al telescopio principale dell’Osservatorio, il mega-Dobson da 40 cm di diametro, adulti e bambini potranno scoprire tutte le meraviglie del cielo di gennaio con gli esperti dell’Associazione. Prevista anche la visita guidata alla sale espositive e alla cupola che ospita la strumentazione adibita alle attività di ricerca astronomica.

Venerdì 10 gennaio è invece la volta dell’Astroincontro dedicato alla scoperta del Sistema Solare. Dopo lo spettacolo di grande impatto emozionale nel planetario, la scoperta del cielo proseguirà in giardino, dove si potrà mettere l’occhio all’oculare del telescopio principale per osservare con grande livello di dettaglio gli oggetti celesti visibili. Per la gioia di più piccoli, venerdì 17 gennaio torna un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Stelle al planetario” dedicato alle scoperte casuali in Astronomia, dal titolo “Quando si dice il caso: le comete sbagliate”.

Venerdì 24 gennaio è invece in programma l’Astroincontro “Viaggiare nel tempo”, con conferenza divulgativa a cura dell’esperto dell’ATA Walter Antonaci. La conferenza in aula sarà abbinata, come di consueto, all’osservazione guidata del cielo con gli strumenti dell’Osservatorio. A chiudere la ricca carrellata di eventi sarà l’AstroIncontro Stelle al planetario “Maia e le sue sorelle” del 31 gennaio dedicato alla scoperta delle stelle dell’ammasso aperto delle Pleiadi, nella costellazione del Toro. L’evento sarà un’altra imperdibile occasione per scoprire le meraviglie del cielo stando comodamente seduti sotto la cupola del planetario fisso e all’oculare dei telescopi del Parco astronomico di Rocca di Papa.

