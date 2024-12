Lo spettacolo dell’Etna tra ghiaccio e neve: FOTO e VIDEO dalla salita alpinistica

MeteoWeb

Il bianco della neve che si scontra con il nero del terreno, mentre il ghiaccio viene modellato dal vento. L’irruzione artica ha portato freddo e neve anche sull’Etna, regalando scorci mozzafiato del vulcano innevato. Le immagini a corredo dell’articolo sono state realizzate da Massimiliano Pedi durante una salita alpinistica sul vulcano siciliano avvenuta nella giornata di ieri, sabato 7 dicembre.

Spettacolari immagini della salita alpinistica sull'Etna innevato

Salita alpinistica sull'Etna tra ghiaccio e neve

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.