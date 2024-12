Giappone, orso devasta supermercato: è stato catturato e verrà abbattuto

MeteoWeb

In Giappone, un orso che ha devastato un supermercato nella prefettura di Akita per 2 giorni è stato catturato utilizzando cibo ricoperto di miele e sarà abbattuto nelle prossime ore, secondo le autorità locali. Il Paese sta registrando un aumento significativo degli attacchi di orsi, con 6 vittime umane quest’anno, il numero più alto dal 2006, quando il governo ha iniziato a raccogliere dati. Negli ultimi 12 mesi sono stati abbattuti 9.097 orsi, più del doppio rispetto all’anno precedente, a causa dell’aumento dei conflitti tra orsi e esseri umani.

Tra le vittime recenti ci sono una donna anziana attaccata nel suo giardino e un pescatore trovato decapitato vicino a un lago. Più di 200 persone sono state coinvolte in incidenti con orsi. Gli esperti attribuiscono questa tendenza a diversi fattori, tra cui la diminuzione della popolazione umana nelle aree rurali, che spinge gli orsi affamati verso insediamenti urbani, e il cambiamento climatico, che altera le fonti di cibo e i periodi di ibernazione. L’estate più calda mai registrata in Giappone ha ulteriormente aggravato la situazione. Le autorità locali, però, faticano a trovare cacciatori sufficienti per gestire la popolazione di orsi, complice il calo demografico e l’invecchiamento della popolazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.