Grande freddo in Abruzzo, Campo Felice sprofonda a -22°C, Rocca di Mezzo a -12°C | DATI

Gli Altopiani abruzzesi stanno vivendo un periodo caratterizzato da temperature minime eccezionalmente basse, paragonabili a quelle tipiche delle regioni siberiane. Questo fenomeno è il risultato di una combinazione unica di fattori meteorologici e geografici che stanno influenzando l’intera area.

Attualmente, la regione è dominata da un temporaneo campo di alta pressione che garantisce cieli limpidi e l’assenza di precipitazioni. Questo scenario di stabilità atmosferica contribuisce a giornate miti e soleggiate, ma provoca un netto calo delle temperature durante la notte. Le inversioni termiche, fenomeno particolarmente comune nelle aree montuose, si manifestano con forza in queste condizioni. L’aria fredda tende ad accumularsi negli strati più vicini al suolo, mentre l’aria più calda rimane in quota, favorendo un abbassamento drastico delle temperature nelle ore notturne e mattutine. La configurazione geografica dell’Abruzzo, caratterizzata da vaste pianure circondate da rilievi montuosi, accentua ulteriormente questo fenomeno, poiché l’aria fredda ristagna nelle conche e nelle valli interne.

Un altro elemento che contribuisce al raffreddamento è l’effetto albedo, ovvero la capacità delle superfici di riflettere la radiazione solare. Le aree innevate degli altopiani, grazie alla loro elevata albedo (che può raggiungere valori compresi tra 0.8 e 0.9), riflettono la maggior parte della radiazione solare incidente, riducendo così il riscaldamento del suolo. Questo meccanismo contribuisce a mantenere le temperature estremamente basse e a rafforzare il ciclo di raffreddamento.

Le rilevazioni recenti confermano, infatti, temperature notturne particolarmente rigide in diverse località abruzzesi:

Campo Felice, loc. Camardosa -21.6°C

Castel del Monte, loc. Pietrattina -16.1°C

Altopiano delle Rocche -15.9°C

Altopiano delle Cinque Miglia -15.4°C

Piani di Pezza -15.3°C

Pescasseroli, loc. Vallechiara -14.8°C

Pescocostanzo, loc. Quarto di Santa Chiara -14.7°C

Altopiano di Cascina -13.1°C

Rocca di Mezzo -12.4°C

Palena, loc. Stazione -11.6°C

Majelletta-Blockhaus -9.5°C

