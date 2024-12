Iene in crescita, leoni in pericolo: la sfida della conservazione in Uganda

MeteoWeb

In Uganda le popolazioni di leoni sono in declino, mentre quelle di iene maculate sono in forte aumento, e il numero di leopardi rimane stabile. È quanto emerge da uno studio pubblicato su Global Ecology and Conservation e condotto da università internazionali. La ricerca si è svolta in 6 aree protette, tra cui il Parco Nazionale delle Murchison Falls e la Queen Elizabeth Conservation Area, coinvolgendo oltre 100 esperti di conservazione.

La situazione è particolarmente critica nei parchi Queen Elizabeth e Kidepo Valley, dove rimangono meno di 40 e 20 leoni, rispettivamente. Al contrario, il Parco delle Murchison Falls registra densità record di iene (45 ogni 100 km²) e buoni numeri di leoni (7 ogni 100 km², per un totale di 240 individui). Anche i leopardi mostrano una presenza significativa, con la più alta densità in Africa (14 ogni 100 km²) nelle Murchison Falls.

Alexander Braczkowski, autore principale dello studio, sottolinea che le Murchison Falls sono fondamentali per la conservazione dei leoni, ospitando elevate densità di tutte e 3 le specie. Tuttavia, la situazione complessiva richiede attenzione per evitare l’ulteriore declino dei grandi predatori, in particolare dei leoni, in altre aree dell’Uganda.

