Incendio a Villa Borghese, 16enne ricoverato in ospedale: ultime e comunicato Atac | VIDEO

MeteoWeb

Intervento poco dopo le 18:30 dei vigili del fuoco di Roma a Piazzale Flaminio, all’ingresso di Villa Borghese, per l’incendio di un capanno che conteneva attrezzature a servizio dei lavori per la metropolitana. Il denso fumo, incanalatosi probabilmente all’interno degli aereatori, ha raggiunto le fermate della metro A Flaminio e Spagna, con conseguente attivazione dell’allarme antincendio. Evacuate le persone e chiusi gli accessi, in collaborazione con il personale della metro, è stato soccorso un ragazzo con sintomi di intossicazione, affidato alle cure del personale sanitario per il trasporto in ospedale. Incendio spento, permane al momento ancora fumo all’interno delle gallerie.

“Il capanno incendiato, i cui fumi hanno condotto alla momentanea chiusura di due stazioni della metro A, non serviva lavori per la metropolitana. Non ricade quindi nella competenza di Atac, né su aree affidate in gestione ad Atac: risulta infatti che il cantiere interessato dall’incidente sia adibito a lavori inerenti sistemi ferroviari non in gestione ad Atac”. E’ quanto fa sapere l’Atac, attraverso una nota.

Roma, incendio vicino Villa Borghese causa fumo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.